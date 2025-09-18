«Нулевой день» с Де Ниро набрал 61 000 000 просмотров, но многие прошли мимо: Netflix выпустил мии-сериал, который пугает своей реальностью

Почему Евстигнеев в «Невероятных приключениях итальянцев в России» снялся с ногой в гипсе — версия, которая и удивит, и рассмешит

Растерзали, убили, издевались? Что случилось с Долорес Амбридж после встречи с кентаврами в «Гарри Поттере»

«Мастер и Маргарита» лидирует в новом рейтинге популярности: героиня обошла даже Ларину из «Евгения Онегина»

Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список

«Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2

Засмотрели «Бриллиантовую руку» до дыр? Тогда тест для вас — вспомните, что пропало на 5 кадрах из комедии Гайдая

От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР

Свыше 200 млн просмотров: не знаете, что посмотреть в кино — как насчет боевика с «голосом» Джину из «Кейпоп-охотниц»?

Пэлтроу, сталкеры и тверк: эти 4 проекта стали самыми скандальными на Netflix — понятно, откуда у № 1 рейтинг 1.2