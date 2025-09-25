Меню
Фильмы
Вниз
Расписание сеансов Вниз, 2025 в Москве
25 сентября 2025
Расписание сеансов Вниз, 25 сентября 2025 в Москве
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
17:00
от 720 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
14:50
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
10:30
от 600 ₽
12:30
от 700 ₽
14:30
от 700 ₽
16:30
от 750 ₽
18:30
от 750 ₽
20:30
от 750 ₽
22:30
от 750 ₽
00:30
от 750 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
18:15
от 720 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
15:30
от 520 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
17:20
от 770 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
12:20
от 720 ₽
20:30
от 770 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
11:00
от 660 ₽
15:10
от 660 ₽
19:20
от 770 ₽
00:05
от 770 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
20:45
от 600 ₽
23:40
от 620 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
16:10
от 390 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
10:30
от 240 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:00
от 360 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
13:50
от 1140 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
13:00
от 430 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
20:55
от 400 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
22:10
от 450 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
18:10
от 470 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
00:00
от 670 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
13:15
от 590 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
13:30
от 300 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
12:05
от 550 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
13:15
от 570 ₽
17:20
от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
22:45
от 640 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
13:00
от 1170 ₽
17:15
от 1370 ₽
21:50
от 1370 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
14:25
от 500 ₽
19:00
от 660 ₽
21:05
от 660 ₽
00:35
от 660 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
13:20
от 420 ₽
15:20
от 420 ₽
17:20
от 440 ₽
19:20
от 440 ₽
21:20
от 440 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:45
от 450 ₽
22:30
от 640 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
18:20
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
16:45
от 650 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
10:20
от 570 ₽
16:10
от 670 ₽
20:20
от 720 ₽
00:30
от 720 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
23:55
от 670 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
16:05
от 560 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
18:25
от 650 ₽
