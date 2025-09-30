Меню
Фильмы
Вниз
Расписание сеансов Вниз, 2025 в Москве
30 сентября 2025
Расписание сеансов Вниз, 30 сентября 2025 в Москве
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
17:00
от 660 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
14:50
Каро 10 София
Щелковская
2D
18:30
от 660 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
15:30
от 470 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
17:45
от 640 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
12:20
от 660 ₽
20:50
от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
11:00
от 660 ₽
15:10
от 660 ₽
20:20
от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
20:45
от 550 ₽
23:40
от 570 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:00
от 210 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
13:50
от 1140 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
13:00
от 220 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
23:20
от 430 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
18:10
от 420 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
23:55
от 590 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
13:30
от 300 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
12:05
от 550 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
13:15
от 520 ₽
17:25
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
22:45
от 610 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
13:00
от 970 ₽
17:15
от 1170 ₽
21:50
от 1170 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
14:25
от 470 ₽
19:00
от 570 ₽
21:05
от 570 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
13:20
от 400 ₽
15:20
от 400 ₽
17:20
от 420 ₽
19:20
от 420 ₽
21:20
от 420 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
11:30
от 430 ₽
22:30
от 600 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
18:45
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
16:45
от 600 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
10:20
от 520 ₽
16:10
от 570 ₽
20:20
от 620 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
23:55
от 620 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
17:10
от 570 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
18:25
от 570 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Пункт назначения: Смертельная игра
Отзывы
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
