Киноафиша
Фильмы
Вниз
Расписание сеансов Вниз, 2025 в Москве
6 октября 2025
Расписание сеансов Вниз, 6 октября 2025 в Москве
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
13:45
от 600 ₽
15:45
от 600 ₽
17:45
от 650 ₽
19:45
от 650 ₽
21:45
от 650 ₽
23:50
от 650 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
22:55
от 300 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
21:00
от 300 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
14:50
от 300 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
15:50
от 300 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
17:50
от 300 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
17:00
от 300 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
22:30
от 300 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
13:20
от 300 ₽
18:35
от 300 ₽
23:10
от 300 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
16:30
от 190 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
23:35
от 420 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
10:55
от 300 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
22:40
от 620 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:25
от 650 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
19:10
от 570 ₽
23:20
от 570 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
13:00
от 400 ₽
20:45
от 420 ₽
22:45
от 420 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
22:55
от 600 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
23:15
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
22:25
от 650 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
21:30
от 620 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
23:25
от 570 ₽
