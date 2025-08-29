Меню
Киноафиша Фильмы Тимур и его команда Расписание сеансов Тимур и его команда, 2025 в Москве 29 августа 2025

Расписание сеансов Тимур и его команда, 29 августа 2025 в Москве

чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3 пт 12
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
13:00
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:00 16:00
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Геля
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Формула 1
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Побег из зоопарка
