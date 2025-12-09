Меню
Расписание сеансов Выживший, 2024 в Москве 15 декабря 2025

Расписание сеансов Выживший, 15 декабря 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
22:40 от 660 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
15:40 от 650 ₽ 19:55 от 750 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
21:05 от 550 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
15:10 от 950 ₽ 21:15 от 1150 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
17:50 от 550 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
18:40 от 500 ₽
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
