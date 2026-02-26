Вот это новости! Итоги января-2026: в рейтинге мультсериалов «Машу и Медведя» обошёл другой российский хит

«Я Нюша №1, меня зовут Аня»: в соцсетях объявилась реальный прототип героини «Смешариков» (видео)

«Невский» + «Фишер» + ангарский маньяк = новый сериал НТВ «Ночной», который может уделать даже самые крепкие хиты

Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»

«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)

Пытки на грядке: в советский «Чиполлино» решили не включать шок-сцены с луковым семейством

415 тысяч зрителей поставили этому триллеру из России 7.3: в январе 2026-го «гремел» на стримингах

32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки

«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни

Настраиваемся на 8 Марта: 10 российских сериалов о большой и чистой любви (без «Ландышей»)