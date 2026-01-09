«Понимаешь, на что замахнулся?»: Муратова до последнего не хотели брать в «Джентльменов удачи» – советская цензура рвала и метала

Без призраков, нелепых убийств и мистики: вот почему Маша живет в лесу с Медведем в мультсериале «Маша и Медведь»

20 серий без ожиданий и рейтинг 7,9/10: почему новый детектив «Тайный советник» внезапно выстрелил не только для зрителей НТВ

35-летняя Маша с ребенком на пороге: нейросеть придумала сюжет спин-оффа «Маши и медведя» - такой драмы в оригинале не было

Даже похищение Мадуро: этот шпионский боевик с пугающей точностью предсказал события января 2026-го

Хит в меню Кисули: повторяем рецепт печенья «Минутки» из «Трех котов» — классический и с вареньем (такое любит Компот)

«Это новое "Наруто" от Mappa»: один сенен в 2026 году переплюнул даже «Поднятие уровня»

«8 слонов, 200 лошадей и сотни людей»: один из самых главных провалов «нулевых» стоил $150 млн — актеры выживали только чудом

Тест по игрушке странной и безымянной: на 5 вопросов ответят лишь те, кто посмотрел «Чебурашку 2»

Отпусти и забудь, мать в MCU уже не вернуть: шестерка актеров, которые точно не появятся в новых «Мстителях»