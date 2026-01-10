Тело реальной Хюррем было похоже на опару, на лицо – никакая. Тогда зачем ее вообще взяли в гарем к султану?

Джо из «Друзей» точно не лапочка: одну деталь на его кухне не замечали годами, а ведь это доказывает, что он — жадина и эгоист

Тут нет ни «Трех богатырей», ни «Смешариков»: 7 мультфильмов, которые зрители назвали лучшими в России

Никулина в «Операции "Ы"» узнают многие: вот еще 5 героев в теплых шапках – вспомните, в каких фильмах СССР они были (тест)

Паштет из меню ресторана «Клод Моне»: готовим по секретному рецепту «Огузка» из «Кухни»

За 2025 год лишь 4 российских сериала-комедии получили оценку 8+ – время наверстать, если упустили

Трактор, овцы, два столба: где снимают «Ферму Кларксона» - посмотрел четыре сезона, считаю лучшим проектом Amazon

Изучил фильмы Кэмерона и нашел самые худшие: даже самый кассовый режиссер садится в лужу

От броненосца до кожаных штанов Росса: 9 новогодних серий «Друзей», ради которых стоит бросить все дела

«Акиньшина орет на оператора выпучив глаза»: лучший мюзикл Тодоровского сегодня невозможно смотреть, а ведь получил «Нику» и «Золотого орла»