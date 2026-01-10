5 самых нелепых ошибок «Парка Юрского периода»: рука за хвостом динозавра, камеры в отражении и другое

«Ларису Ивановну хочу!» — угадайте легендарные фразы из «Мимино», которые в СССР знали все наизусть (тест)

Тут нет ни «Трех богатырей», ни «Смешариков»: 7 мультфильмов, которые зрители назвали лучшими в России

Паштет из меню ресторана «Клод Моне»: готовим по секретному рецепту «Огузка» из «Кухни»

За 2025 год лишь 4 российских сериала-комедии получили оценку 8+ – время наверстать, если упустили

Годжо, Леви и Джин-Ву узнает каждый: тест для скилловых фанатов аниме (в кадре только пейзажи)

«Акиньшина орет на оператора выпучив глаза»: лучший мюзикл Тодоровского сегодня невозможно смотреть, а ведь получил «Нику» и «Золотого орла»

От броненосца до кожаных штанов Росса: 9 новогодних серий «Друзей», ради которых стоит бросить все дела

ИИ подобрал 16 актеров для российского «Гарри Поттера»: очевидно, что Борисов – Волан-де-Морт, но взгляните на остальных (фото)

Трактор, овцы, два столба: где снимают «Ферму Кларксона» - посмотрел четыре сезона, считаю лучшим проектом Amazon