Новый фильм c Биковичем от студии Михалкова: в 2026 году все ждут «Невский», а я хочу поскорее увидеть исторический проект о Петре I

Новинка от Первого канала сериал «Берлинская жара» разозлил зрителей: «Бездарная попытка переплюнуть "17 мгновений"»

Успеете посмотреть до премьеры «Заразы»: еще 3 фильма про вирусы — но в них нет ничего смешного

Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина

«В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы

Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями

Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории

Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест)

У этой детективной комедии со Стояновым жалкие 4.7: дал ей шанс и от смеха сорвал живот

Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня