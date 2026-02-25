Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Отец, мать, сестра, брат Расписание сеансов Отец, мать, сестра, брат, 2025 в Москве 8 марта 2026

Расписание сеансов Отец, мать, сестра, брат, 8 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 пт 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Отец, мать, сестра, брат»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
14:20 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Испанский триллер внезапно стал хитом №1 на Netflix: для фанатов «Бумажного дома» — идеальный вариант
Перемены начинаются с юга: почему для съемок бестселлера «К себе нежно» выбрали Краснодарский край
Звезда «Игры в кальмара» превращается в серийного убийцу после увольнения: почему стоит посмотреть «Метод исключения» 2025 года
Новый хит в духе «Хрустального» и «Трассы»: 17 тысяч россиян замерли в ожидании нового детектива с Акиньшиной
Юрский не должен был сниматься в «Месте встречи»: сохранил роль только благодаря Высоцкому
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
Это вам не «продолжите цитату»: 5 реально сложных вопросов про кино СССР (тест осилят только знатоки)
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше