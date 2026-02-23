6 марта — в кино, 20 марта — на Netflix: что показал трейлер «Острых козырьков» и при чем тут звезда сериала «Укрытие»

По судьбам этих советских звезд можно было снять кассовые военные драмы: 4 актера-фронтовика, которые никогда не рассказывали о прошлом

Думаете, мистер Фродо не умеет махать кулаками? Посмотрите «Хулиганов» — идеальный вариант для тех, кому мало «Слова пацана»

Без литров крови и жести 18+: нашел 5 крутых тру-краймов не про убийства – пробирают до мурашек все равно

Pixar на льду: на Олимпиаде-2026 случайно «повторили» культовую гонку из первых «Тачек» – фотофиниш здесь даже эпичнее (видео)

Сон Джин-у теперь крестьянин: летом 2026-го стартует свежее аниме о прокачке – фаны «Поднятия уровня» скоротают время, пока ждут 3-й сезон

«Веру можно понять»: зрители неожиданно вступились за Брагину, объяснив её истерики в сериале «Первый отдел 5»

2 сезон «Слова пацана» всё-таки можно не ждать? Авторы сериала устали молчать: «Желание есть, но...»

«Бесит сынок», «Не попал в образ», «Неудачная роль»: что не так с наследником Брагина в «Первом отделе 5»

На Западе исковеркали смысл русского «Интерстеллара» – неудивительно, что на IMDb всего 6.7: «Черт-те что» и сбоку бантик