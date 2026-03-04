Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Отец, мать, сестра, брат
Расписание сеансов Отец, мать, сестра, брат, 2025 в Москве
18 марта 2026
Расписание сеансов Отец, мать, сестра, брат, 18 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
4
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
чт
12
сб
14
пн
16
вт
17
ср
18
пт
20
вс
22
вт
24
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Отец, мать, сестра, брат»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
21:05
от 983 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Шикарный французский детективный сериал, который держит до финала: всего 6 серий — и ни одной лишней
В этом немецком мини-сериале от Netflix всего 4 серии по 55 минут: неожиданные повороты есть в каждом эпизоде
Не только Вера Брагина из «Первого отдела»: Елену Вожакину обожаю в мини-сериале «Клуб обманутых жен», и вот почему
Хихи-хаха-тест для знатоков лучших советских комедий: я с первой попытки прошел на 3/5 – сможете лучше?
Это мясное блюдо Карлсон любил сильнее варенья – просто в мультиках все «переврали»: вот как приготовить за 30 минут
Тест по «Афоне» – это вам «не мелочь по карманам тырить»: вспомните, каких цитат не было в фильме
ДиКаприо не считает себя «настоящим мужиком» из-за русских женщин: высказался о них так, что берет гордость
Первым российским сериалом Netflix был вовсе не «Метод»: этот проект за $1 млн стал популярнее «Черного зеркала» и «невероятно впечатлил» иностранцев
«Меня помоями облили в зале»: Майков разнес разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке
«Не узнаю Пашу совсем»: Семенов в 8-м сезоне «Невского» уже не будет таким, как прежде – зрители во всем «обвиняют» Васильева (фото)
Закончился «Первый отдел»? Держите еще детектив с оценкой 8.1 – завязка напоминает «Хрустальный» с Васильевым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667