Ждать ли 2 сезон «Хирурга» и когда он выйдет? Финал самого обсуждаемого сериала лета оставил слишком много вопросов

На эти деньги можно было купить не то шубу, а дачу: во сколько обошелся круиз Семен Семенычу из «Бриллиантовой руки»

В какой последовательности смотреть аниме «Доктор Стоун»: полный гид по сезонам, спешлам и фильму, чтобы не наворотить дел

Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале

Расписание ближайших сериальных премьер: что в сентябре будут крутить на Okko, «Кинопоиске», Kion и других платформах

«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил

Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы

Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов

Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду

Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме