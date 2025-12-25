А стоит ли называть сериал «Основание», если от книг Азимова в нем ничего не осталось: разбираемся в хите Apple TV+

У этого фильма 8,2 на IMDb и миллион фанатских теорий: а Мартин Скорсезе жалеет, что вообще за него взялся

От 5,7 до 8,0: расставили все мультфильмы «Три богатыря» от худшего к лучшему — вы удивитесь, кто оказался на 1 месте

Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»

Кто такой Почита, и почему все мечтают вырвать его сердце: история «Человека Бензопилы» началась в аду задолго до 1 сезона

Тест покажет, хорошо ли вы помните «Иронию судьбы»: вдруг под Новый год нужно посмотреть не только ради атмосферы?

Эти 7 странных советских привычек проскакивали даже в кино: современные россияне при виде их крутят пальцем у виска

Сможете угадать фильм СССР по новогодней елке? На 5/5 этот тест пройдут те, кто засмотрел старое кино до дыр

Оказалось, Малыша из «Карлсона» звали совсем не Малыш — настоящее имя знают единицы

«Морской Тарзан» и «Круиз для сумасшедшего»: в Европе советским фильмам дали уморительные названия – угадаете 5/5? (Тест)