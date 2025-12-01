Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Пять ночей с Фредди 2
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Москве
1 декабря 2025
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 1 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
29
Завтра
30
пн
1
вт
2
ср
3
сб
13
вс
14
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Пять ночей с Фредди 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
16:40
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Отзывы
2025, Турция, мелодрама
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Боран очнулся, но рада только Садакат: 39 серия «Далекого города» показала истинное лицо бывшего мужа Альи
Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне
Ни Джованны Антонелли, ни Мурило Бенисио: роли в «Клоне» собирались отдать признанным бразильским звездам — почему же они отказались от хита
«Сначала намечались торжества. Потом аресты»: а теперь тест – попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по смешным фразам
«Сколько знакомых лиц»: горячая премьера на ТВ — новый детектив выглядит так, будто звезды «Невского» объявили общий сбор
Зендеей не ограничились: звезды Marvel захватили «Шрека 5» — в будущем мультфильме их персонажи выйдут на первый план
«Перед сном я посмотрел не 1 серию, а все 10»: идеальный сериал для «голодных» до sci-fi — звезда «Гарри Поттера» пытается выжить в космосе
Тест для истинных романтиков: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свиданиями
Для семейного вечера с печеньем и какао: три волшебных зимних фэнтези, о существовании которых вы, возможно, даже не знали
На Okko премьера «Черного облака 2», а вы забыли сюжет первого сезона? Вспоминаем, что было в предыдущих сериях
«Морозко» в детстве смотрели многие: но вот кто играл Бабу-ягу знают не все – а ведь это даже не женщина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667