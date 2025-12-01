Меню
Киноафиша
Фильмы
Пять ночей с Фредди 2
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Москве
17 декабря 2025
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 17 декабря 2025 в Москве
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:30
от 340 ₽
12:50
от 440 ₽
15:10
от 440 ₽
17:30
от 500 ₽
19:50
от 500 ₽
22:10
от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
12:40
от 440 ₽
15:00
от 440 ₽
17:25
от 600 ₽
19:50
от 600 ₽
22:10
от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:30
от 420 ₽
17:45
от 550 ₽
20:00
от 550 ₽
22:15
от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:40
от 400 ₽
15:00
от 500 ₽
17:25
от 600 ₽
19:50
от 600 ₽
22:10
от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:05
от 400 ₽
14:25
от 400 ₽
16:40
от 450 ₽
21:40
от 520 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:20
от 380 ₽
16:45
от 450 ₽
19:00
от 550 ₽
21:15
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:20
от 400 ₽
16:35
от 580 ₽
19:00
от 600 ₽
21:20
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
12:40
от 400 ₽
15:00
от 400 ₽
17:20
от 520 ₽
19:40
от 520 ₽
22:00
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:40
от 300 ₽
13:00
от 400 ₽
15:20
от 480 ₽
17:40
от 500 ₽
20:00
от 500 ₽
22:20
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Шальная императрица
Отзывы
2025, Россия, комедия
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Крипер
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, ужасы
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Две удачные российские комедии, которые зрители приняли очень тепло: Васильев и Кологривый хороши как никогда
«В каком страшном мире мы живем!»: после этого сериала НТВ у зрителей не осталось положительных комментариев
Люси и Гуль будут вместе в «Фоллауте»? Элла Пернелл поставила точку в фанатских теориях
Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд
Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки
Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась
«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"»
«Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах
Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр
Почему Пеннивайз стал именно клоуном? В новой серии «Добро пожаловать в Дерри» ответили на главную загадку франшизы «Оно»
