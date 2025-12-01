Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пять ночей с Фредди 2 Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Москве 17 декабря 2025

Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 17 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пять ночей с Фредди 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:30 от 340 ₽ 12:50 от 440 ₽ 15:10 от 440 ₽ 17:30 от 500 ₽ 19:50 от 500 ₽ 22:10 от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
12:40 от 440 ₽ 15:00 от 440 ₽ 17:25 от 600 ₽ 19:50 от 600 ₽ 22:10 от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:30 от 420 ₽ 17:45 от 550 ₽ 20:00 от 550 ₽ 22:15 от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:40 от 400 ₽ 15:00 от 500 ₽ 17:25 от 600 ₽ 19:50 от 600 ₽ 22:10 от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:05 от 400 ₽ 14:25 от 400 ₽ 16:40 от 450 ₽ 21:40 от 520 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:20 от 380 ₽ 16:45 от 450 ₽ 19:00 от 550 ₽ 21:15 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:20 от 400 ₽ 16:35 от 580 ₽ 19:00 от 600 ₽ 21:20 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
12:40 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 17:20 от 520 ₽ 19:40 от 520 ₽ 22:00 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:40 от 300 ₽ 13:00 от 400 ₽ 15:20 от 480 ₽ 17:40 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽ 22:20 от 500 ₽
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Две удачные российские комедии, которые зрители приняли очень тепло: Васильев и Кологривый хороши как никогда
«В каком страшном мире мы живем!»: после этого сериала НТВ у зрителей не осталось положительных комментариев
Люси и Гуль будут вместе в «Фоллауте»? Элла Пернелл поставила точку в фанатских теориях
Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд
Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки
Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась
«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"»
«Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах
Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр
Почему Пеннивайз стал именно клоуном? В новой серии «Добро пожаловать в Дерри» ответили на главную загадку франшизы «Оно»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше