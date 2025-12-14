Над Космосом, Пчелой и Филом все рыдали, а его будто забыли: как умер близкий друг Белого в «Бригаде» Фара

Неожиданно этот сериал НТВ получил рейтинг 8,9 на IMDb: и вот чем он отличается от хитов вроде «Невского» и «Первого отдела»

Не блокбастер, не франшиза, но 98% зрителей советуют посмотреть: этот военный триллер Гая Ричи прошёл мимо многих — и зря

«Для детей – очень опасный посыл»: что не так со «Зверополисом 2»? На Западе мульт обвинили во всех смертных грехах

Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое

Лагашкин и Робак хороши лишь в комедиях? Как бы не так: после финала этого детектива зрители рыдали в три ручья

3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»

«Пола Уокера заменили футболистом, абсурд»: в «Форсаже 11» снимется Криштиану Роналду, и для Брайана О’Коннера, похоже, в фильме места нет

0 плохих отзывов, «спасибо» от каждого зрителя: уникальный Sci-Fi о путешествиях во времени хвалят даже врачи – бесплатно заменяет терапию

Каждая секунда на счету: нашли 5 крутых мини-дорам с сериями по 10-30 минут – осилите за пару часов и сразу включите следующую