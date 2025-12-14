Эти 3 книги Стивена Кинга лучше бы никогда не экранизировать: славы «Оно» и «Зеленой мили» они не получат

На этой неделе в топе ИВИ были только российские проекты: 2 культовых сериала и один долгожданный фильм

Не только «Кэрри» и «Кошмар на улице Вязов»: 5 культовых фильмов, которые «скопировали» создатели «Очень странных дел»

Экранизация культового Sci-Fi-романа стала худшим фильмом 2025 года со стыдными 6/100 от критиков – кто еще в топ-3 «позорников»?

Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое

«Пола Уокера заменили футболистом, абсурд»: в «Форсаже 11» снимется Криштиану Роналду, и для Брайана О’Коннера, похоже, в фильме места нет

«Народ, вы серьезно?»: «Ландыши» – лучший российский сериал 2025 года? Так решили зрители – но есть неприятный нюанс

0 плохих отзывов, «спасибо» от каждого зрителя: уникальный Sci-Fi о путешествиях во времени хвалят даже врачи – бесплатно заменяет терапию

3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»

Каждая секунда на счету: нашли 5 крутых мини-дорам с сериями по 10-30 минут – осилите за пару часов и сразу включите следующую