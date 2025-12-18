Меню
Фильмы
Пять ночей с Фредди 2
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Москве
29 декабря 2025
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 29 декабря 2025 в Москве
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:40
от 340 ₽
13:00
от 440 ₽
15:20
от 440 ₽
17:40
от 500 ₽
20:00
от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:00
от 440 ₽
17:20
от 600 ₽
19:40
от 600 ₽
22:00
от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:15
от 420 ₽
17:35
от 550 ₽
19:50
от 550 ₽
22:10
от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:50
от 400 ₽
15:15
от 500 ₽
17:40
от 600 ₽
20:00
от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
15:40
от 450 ₽
18:00
от 520 ₽
20:20
от 520 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:30
от 380 ₽
16:45
от 450 ₽
19:00
от 550 ₽
21:15
от 550 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
15:20
от 440 ₽
17:40
от 500 ₽
20:00
от 500 ₽
22:20
от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:45
от 600 ₽
20:10
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
12:50
от 400 ₽
15:15
от 400 ₽
17:40
от 520 ₽
20:00
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
13:00
от 400 ₽
15:20
от 480 ₽
17:40
от 500 ₽
20:00
от 500 ₽
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
