Киноафиша Фильмы Пять ночей с Фредди 2 Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Москве 30 декабря 2025

Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 30 декабря 2025 в Москве

Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:40 от 400 ₽ 13:00 от 440 ₽ 15:20 от 550 ₽ 17:40 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽ 22:20 от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:00 от 500 ₽ 17:20 от 700 ₽ 19:40 от 700 ₽ 22:00 от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:15 от 700 ₽ 17:35 от 700 ₽ 19:50 от 700 ₽ 22:10 от 700 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:50 от 400 ₽ 15:15 от 600 ₽ 17:40 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
15:40 от 550 ₽ 20:50 от 630 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:30 от 480 ₽ 16:45 от 550 ₽ 19:00 от 600 ₽ 21:15 от 600 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
15:20 от 500 ₽ 17:40 от 600 ₽ 20:00 от 600 ₽ 22:20 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
13:00 от 500 ₽ 15:20 от 700 ₽ 17:45 от 700 ₽ 20:10 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
12:50 от 450 ₽ 15:15 от 520 ₽ 17:40 от 580 ₽ 20:00 от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
13:00 от 500 ₽ 15:20 от 500 ₽ 17:40 от 650 ₽ 20:00 от 650 ₽
