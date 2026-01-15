Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Пять ночей с Фредди 2
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Москве
21 января 2026
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 21 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Завтра
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Пять ночей с Фредди 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
17:25
от 550 ₽
20:40
от 550 ₽
22:50
от 550 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
22:35
от 750 ₽
Час кино Свиблово
Свиблово
2D
20:40
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче
Во 2 сезоне «Оно: Добро пожаловать в Дерри» мы наконец-то узнаем всю правду о Пеннивайзе: спойлеры от самого Билла Скарсгарда
Этот момент в «Кольцах власти» напугал меня до жути: сильнее логова Шелоб и полчищ орков во «Властелине колец»
Фанаты чувствовали подвох не зря: «Очень странные дела» действительно не закончены — но была ли это иллюзия Векны?
46 млн зрителей собрал самый хитовый фильм на каникулах: на ТВ и онлайн его смотрели в 17 раз больше, чем «Чебурашку 2» в кино
Эллочка-людоедка знала всего 30 слов: но только фанаты «12 стульев» вспомнят, какого не было в ее лексиконе (тест)
Финал «Атаки титанов» испоганил один-единственный разговор: пересмотрел тайтл дважды и заметил то, что вы так и не поняли
Люди с нового «Аватара» уходят толпами: кому точно не надо идти на «Пламя и пепел» – моя рецензия, как простого зрителя
В «Игре престолов» появился свой «Мандалорец»: эта новинка НВО – идеальное фэнтези для тех, кто скучал по тому самому Вестеросу
9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix
Питер Джексон берется за мегапроект по «Властелину колец»: Арвен и юный Арагорн уже есть, но осталась одна проблема
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667