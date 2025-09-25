Меню
Киноафиша Фильмы Воображаемый друг Расписание сеансов Воображаемый друг, 2024 в Москве 25 сентября 2025

Расписание сеансов Воображаемый друг, 25 сентября 2025 в Москве

чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
Как купить билеты на сеанс фильма «Воображаемый друг»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Каро 10 София
Щелковская
2D
19:00 от 720 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
20:00 от 770 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
19:00 от 690 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
20:00 от 700 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
19:00 от 770 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
11:00 от 660 ₽ 13:20 от 660 ₽ 15:40 от 660 ₽ 18:00 от 770 ₽ 20:20 от 770 ₽ 22:40 от 770 ₽ 01:00 от 770 ₽
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
