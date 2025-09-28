«Не ожидала, что так зацепит»: вышла всего 1 серия турецкого «Сердцебиения», но фанаты уже прозвали этот дизи одним из лучших

Казалось бы, проще простого — но нет: фанаты до сих пор спорят, почему Скайнет не убил Сару сразу после рождения

Почему Хищник не сразу убил Датча, а позволил ему спастись? Разгадка этой тайны может быть куда интереснее, чем кажется

Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие»

«Худший сценарий — инфаркт и инсульт»: врач объяснил, что не так с пиром в фильме «Иван Васильевич» — есть сразу 2 нюанса

Почему Марату запретили общаться с Айгуль в «Слове пацана»? Причина в ужасном поступке — но виновата не возлюбленная героя

«Был на грани провала»: «Москва слезам не верит» получила «Оскар» вовсе не за сюжет — один из главных героев оказался шпионом ЦРУ

Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины?

«Выдержка серийного убийцы»: Мерьем Узерли рвалась вернуться в «Великолепный век» — но ей грубо дали от ворот поворот

Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул