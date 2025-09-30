Меню
Киноафиша Фильмы Воображаемый друг Расписание сеансов Воображаемый друг, 2024 в Москве 30 сентября 2025

Расписание сеансов Воображаемый друг, 30 сентября 2025 в Москве

чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
Каро 10 София
Щелковская
2D
19:00 от 660 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
20:00 от 660 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
19:00 от 630 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
20:00 от 650 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
19:00 от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
11:00 от 660 ₽ 13:20 от 660 ₽ 15:40 от 660 ₽ 18:00 от 720 ₽ 20:20 от 720 ₽ 22:40 от 720 ₽ 01:00 от 720 ₽
