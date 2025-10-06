Меню
Фильмы
Воображаемый друг
Расписание сеансов Воображаемый друг, 2024 в Москве
6 октября 2025
Расписание сеансов Воображаемый друг, 6 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
вт
7
ср
8
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Воображаемый друг»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
21:40
от 660 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
14:15
от 500 ₽
20:40
от 550 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
13:30
от 550 ₽
20:30
от 660 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
13:10
от 610 ₽
19:40
от 660 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
19:00
от 660 ₽
23:50
от 2750 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
20:30
от 580 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
20:20
от 580 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
22:00
от 640 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
21:00
от 630 ₽
23:25
от 630 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:50
от 720 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
20:00
от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
12:05
от 660 ₽
15:30
от 2750 ₽
19:10
от 720 ₽
21:35
от 720 ₽
00:00
от 720 ₽
01:30
от 720 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
23:55
от 190 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
23:55
от 190 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
19:20
от 490 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
21:50
от 300 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
23:45
от 620 ₽
