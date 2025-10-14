Меню
Фильмы
Воображаемый друг
Расписание сеансов Воображаемый друг, 2024 в Москве
14 октября 2025
Расписание сеансов Воображаемый друг, 14 октября 2025 в Москве
Сегодня
10
Завтра
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
13:45
от 500 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
15:40
от 550 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
12:35
от 610 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
19:15
от 640 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
15:30
от 520 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
15:45
от 660 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
16:45
от 610 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
19:00
от 720 ₽
01:00
от 720 ₽
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Эдем
Отзывы
2024, Австралия, триллер
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
