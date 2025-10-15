Меню
Фильмы
Воображаемый друг
Расписание сеансов Воображаемый друг, 2024 в Москве
15 октября 2025
Расписание сеансов Воображаемый друг, 15 октября 2025 в Москве
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
13:45
от 500 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
17:40
от 660 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
22:40
от 660 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
21:55
от 580 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
22:10
от 580 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
17:10
от 640 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
15:30
от 520 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
15:45
от 660 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
21:30
от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
19:00
от 720 ₽
01:00
от 720 ₽
