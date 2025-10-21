Меню
Киноафиша Фильмы Воображаемый друг Расписание сеансов Воображаемый друг, 2024 в Москве 21 октября 2025

Расписание сеансов Воображаемый друг, 21 октября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
22:45 от 270 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
17:00 от 300 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
16:00 от 300 ₽
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Эдем
2024, Австралия, триллер
