Не можете дождаться продолжения «Ведьмака»? Скоротайте время за этими 3 сериалами — есть и политика, и охотники на монстров не хуже Геральта

Какое правило нарушили в фильме «Долгая прогулка»: до приговора можно было получить лишь 3 предупреждения

Сергей Безруков с накладным носом и магией в глазах: вышел первый тизер сказки «Чудо-Юдо» — премьера 22 октября 2026 года (видео)

Звезда «Шерлока» скоро появится в новом детективном сериале — он понравится фанатам Агаты Кристи

На «Поднятие уровня» уже не рассчитывают: 10 аниме, которые фанаты особенно ждут в 2026-м – «Магичку» обошло фэнтези с 8.9 на IMDb

«Идея пропитана злобой»: так фронтовики отреагировали на «Штрафбат» – негодовали от серии к серии, несмотря на рейтинг 7.8.

Не выдумка Кинга: самый страшный момент 1 серии «Добро пожаловать в Дерри» – кошмарная реальность времен Второй мировой войны

Бензопилу не носил и кучу людей не «покосил»: леденящая душу история настоящего маньяка из «Техасской резни»

Поляки точно ни при чем: в «Мадагаскаре» так и не объяснили, почему Ковальски зовут именно так, но вспомните его «фишку» – сразу поймете

«Они либо боги, либо ничтожества»: психолог назвала 3 фильма СССР, где воспевают нарциссов – вдруг и ваш экранный любимчик найдется?