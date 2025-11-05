Фанаты ругали второй сезон «Дома дракона», а ведь зря: он наконец-то исправил самую грубую ошибку «Игры престолов»

Не можете дождаться продолжения «Ведьмака»? Скоротайте время за этими 3 сериалами — есть и политика, и охотники на монстров не хуже Геральта

«Клюквенный щербет» — не единственный хит: 5 турецких сериалов с рейтингом от 8 и выше

Поляки точно ни при чем: в «Мадагаскаре» так и не объяснили, почему Ковальски зовут именно так, но вспомните его «фишку» – сразу поймете

Вы верили и молились пиратским богам, и он вернулся: дата выхода «Ван Пис» — Netflix не будет томить ожиданием

Обожаемая Тарантино российская драма вышла ровно 15 лет назад: почему на Западе ее признали шедевром, а в России считают «псевдокино»?

2.7 млн рублей, и вы внутри: на какой вилле снимали «12 друзей Оушена» – раньше здесь был монастырь, а потом жил сам Висконти

На «Поднятие уровня» уже не рассчитывают: 10 аниме, которые фанаты особенно ждут в 2026-м – «Магичку» обошло фэнтези с 8.9 на IMDb

Звезда «Шерлока» скоро появится в новом детективном сериале — он понравится фанатам Агаты Кристи

«Они либо боги, либо ничтожества»: психолог назвала 3 фильма СССР, где воспевают нарциссов – вдруг и ваш экранный любимчик найдется?