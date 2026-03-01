Меню
Фильмы
Невеста!
Расписание сеансов Невеста!, 2026 в Москве
15 марта 2026
Расписание сеансов Невеста!, 15 марта 2026 в Москве
О фильме
20:50
от 400 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
15:10
от 590 ₽
17:35
от 590 ₽
20:00
от 590 ₽
22:25
от 590 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
21:00
от 490 ₽
23:25
от 450 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
11:00
от 650 ₽
15:20
от 650 ₽
20:20
от 750 ₽
22:45
от 750 ₽
01:10
от 750 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
17:35
от 650 ₽
22:35
от 750 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
19:00
от 550 ₽
21:25
от 550 ₽
23:50
от 550 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
15:55
от 450 ₽
20:20
от 450 ₽
22:45
от 550 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
19:05
от 750 ₽
21:30
от 750 ₽
23:55
от 750 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
18:45
от 550 ₽
21:10
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
19:20
от 550 ₽
21:50
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
12:40
от 590 ₽
17:15
от 690 ₽
19:45
от 690 ₽
22:15
от 690 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
17:45
от 750 ₽
20:20
от 750 ₽
22:55
от 750 ₽
