В 3 сезоне «Колец власти» раскроют самую страшную тайну Средиземья: этого даже в книгах Толкина не было

«Посмотрела за один день»: детектив «Молодой Шерлок» Гая Ричи из 8 серий неожиданно зашел зрителям — пока отзывы впечатляющие

Я думала, что Брагин супер следователь, но нашлись и получше: 3 сильных детектива из Испании, Британии и Кореи с высокими рейтингами

Первый фильм после «Поттера», и сразу плагиат: Рон Уизли снялся в иностранной версии нашей «Кукушки»

«Мордобоя – чересчур»: советская цензура искромсала «Белое солнце пустыни» – убрали целых 8 минут (и настоящий финал в том числе)

Официант, тест, пожалуйста: угадал 5/5 советских фильмов по кадру из ресторана только с двух попыток – сможете лучше?

Британская версия «Исчезнувшей» прекрасна во всем, кроме финала: Без Аффлека и Финчера, но затянула с головой

Со звездой «Лэндмена» и Скалой: пересмотрел забытый триллер с Торнтоном и рекомендую его всем

«Охоту за тенью» увидите в кино совсем скоро, а дома гляньте эти 5 свежих фильмов с Джеки Чаном — один круче другого

Россиянам не до романтики: 8 Марта все отмечали под этот хитовый триллер — неудивительно, ведь он даже «Аватару» утер нос