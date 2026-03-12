Меню
Фильмы
Невеста!
Расписание сеансов Невеста!, 2026 в Москве
18 марта 2026
Расписание сеансов Невеста!, 18 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Невеста!»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
20:55
от 380 ₽
23:15
от 380 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
11:00
от 650 ₽
15:20
от 650 ₽
20:20
от 750 ₽
22:45
от 750 ₽
01:10
от 750 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:15
от 250 ₽
12:55
от 300 ₽
15:40
от 430 ₽
20:50
от 500 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
17:00
от 440 ₽
19:40
от 500 ₽
22:20
от 500 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:55
от 330 ₽
13:45
от 470 ₽
16:25
от 470 ₽
19:15
от 540 ₽
21:55
от 540 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
15:20
от 570 ₽
23:10
от 660 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:10
от 320 ₽
12:50
от 390 ₽
15:30
от 460 ₽
18:10
от 520 ₽
20:50
от 520 ₽
23:30
от 520 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
13:10
от 850 ₽
19:45
от 1150 ₽
