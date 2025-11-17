Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дом в огне Расписание сеансов Дом в огне, 2024 в Москве 17 ноября 2025

Расписание сеансов Дом в огне, 17 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 ср 12 пн 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дом в огне»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
19:00 от 450 ₽
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
В ноябре сразу 3 мистических премьеры – Муцениеце в российской версии «Зачарованных» и возвращение любимых проектов
Почему Арагорн оказался в «Гарцующем пони» именно тогда, когда хоббиты были в опасности? Если думаете, что это случайность, то сильно ошибаетесь
«Действительно удивил»: испанский сериал про путешествия во времени, который смотрится на одном дыхании — идеально для осени
В Голливуде появился новый Стэнли Кубрик, и его новинка с лысой Эммой Стоун – отсылка к великой «Космической Одиссее»
О’Коннелл, по коням! В новой «Мумии» вернутся и Фрейзер, и Вайс – для полного счастья в сиквеле не хватает только Имхотепа
Прочитали интервью создателей «Очень странных дел» и несем вам главный спойлер: с вероятностью 99,9% умрет этот герой – вы вряд ли обрадуетесь
Новый фэнтези-сериал в духе «Игры престолов» стартовал с впечатляющими рейтингами: в главной роли Шон Бин – как думаете, умрет ли в этот раз?
Железный Парень и три отряда Мстителей: Marvel слили сценарий «Династии Канга» — прочтете и порадуетесь, что фильм отменили
Фанаты смотрят 4 сезон «Ведьмака» и не могут поверить своим… ушам: главным минусом сериала стала вовсе не актерская игра Лиама Хемсворта
«Самая драматичная сцена»: эту сцену «Великолепного века» переснимали десятки раз — а зрители поставили эпизоду всего 6,9 балла
Проспал, не явился на церемонию: фильм, за который ему вручили «Оскар», Хопкинс считает «самым простым» в карьере
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше