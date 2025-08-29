Меню
Миссия: Взломать экзамен
Расписание сеансов Миссия: Взломать экзамен, 2024 в Москве
29 августа 2025
Расписание сеансов Миссия: Взломать экзамен, 29 августа 2025 в Москве
2D
12:45
от 500 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
12:50
от 850 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
12:35
от 570 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
13:15
от 490 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
Никто 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик
Искал девочек, а теперь читает проповеди: каким был реальный Мэджик из «Жизни по вызову»
Любому, кто заходил к Провидцу в «Викингах», приходилось лизать его ладонь: объясняем, что стоит за этим странным ритуалом
Такого никто не ожидал: кто оказался убийцей в сериале «Однажды в Залесье»?
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)
Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик
Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале
У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
