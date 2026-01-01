Если скучаете по «Прибытию» и «Бегущему по лезвию» — вот 7 фантастических фильмов, которые пылятся на полке и ждут вас

HBO делает ставку на 6 коротких серий по 35 минут: что покажет «Рыцарь Семи Королевств» 18 января — собрали все, что известно о приквеле «Игры престолов»

«Взрослые рыдали всем залом»: «Чебурашка 2» уже собрал 4 млрд рублей в прокате, но что такого показали в фильме? Вот честные отзывы

«Ландыши» вернулись — и зрители не смогли досмотреть 1-ю серию: «Понятно, почему на премьере выдавали платочки»

Простой тест для тех, кто хорошо отметил Рождество: выберите злодея «Бондианы» и узнайте ваш тип личности

«Жалкий придурок» или гений с IQ в 178 баллов: как хорошо вы знаете Мистера Бина?

«Белла Рэмси, что с лицом?»: первая замена актера в 3-м сезоне «Одни из нас» подтверждена

«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится

Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы

Перышко упало, Джуди пропала: сцена после титров «Зверополиса 2» раскрыла львиную долю сюжета третьей части