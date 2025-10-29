Удивительно, но есть даже хит из Индии: 4 сериала 2025 года, которые получили оценку выше 9 на IMDb

«Оверлук» — не просто дом с привидениями: эта фанатская теория объясняет глубокий смысл фильма «Сияние»

Что происходит с Хищником, который нарушил Кодекс Яутджа: ответ дали в фильме 2018 года

От первых ролей до драм о войне: хотя бы 5/7 фильмов с Караченцовым отгадают лишь эксперты в советском кино (тест не для всех)

«Игра престолов» в реальной жизни: 5 лучших сериалов всех времен про Древний Рим — каждый заслужил выше 7 баллов

По волнам ностальгии: только знатоки кино СССР вспомнят 5 кинолент по кадрам с водоемами (тест)

Золото мировой анимации: топ-5 комедийных мультфильмов, которые ничем не хуже «Шрэка»

Как Шурик в «Иване Васильевиче» моментально нашел общий язык с царем? Ответ «спрятали» в «Операции “Ы”» – внимание на книгу героя

Ценители домашнего уюта, тест для вас: вспомните 5 советских фильмов по модным светильникам

Патрик Бейтман носит Prada: в ремейке «Американского психопата» гениального Кристиана Бейла заменили женщиной