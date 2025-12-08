Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы В Арктику Расписание сеансов В Арктику, 2023 в Москве 8 декабря 2025

Расписание сеансов В Арктику, 8 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «В Арктику»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
13:00 от 420 ₽
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Его снимали под настоящим огнём с реальными танками в Сибири: советский военный фильм, который ошеломил Европу – и это не «Освобождение»
«Мне все время было больно»: что происходило за кадром «Матрицы», о чем актеры молчали десятилетиями — откровение Морфеуса
Зрители нашли главный ляп «Тайн следствия»: присмотритесь к Ковальчук и поймете, в чем дело
«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет
«Посмотрел, закончил в 3 ночи»: Ридли Скотт позвал сына, чтобы снять «один из лучших Sci-Fi сериалов 2020 года» — зрители ставят ему «высший балл»
Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест)
«Переходный возраст» – сериал №1 в 2025-м: но не лидер в 28 странах, собравший 50 млн за 7 дней – а вот аргентинской драме с оценкой 7.3 это удалось
Переврали и оскорбили: китайцы на дух не переносили диснеевскую «Мулан» — но лишь до тех пор, пока не вышел ремейк
Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте
ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест)
Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше