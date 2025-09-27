Главное — не превратиться в зомби самому: сколько времени займет просмотр 11 сезонов «Ходячих мертвецов» — цифра ужасает

Не Питер Паркер и не герой Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — и его история страшнее любого ужастика (фото)

Джихангир и его последний вздох: собрали 5 жутких версий гибели шехзаде с «крыльями ангела» из «Великолепного века»

«Мастер и Маргарита» лидирует в новом рейтинге популярности: героиня обошла даже Ларину из «Евгения Онегина»

Не «Джон Уик», а ангел: эта комедия с Ривзом еще не вышла, но уже получила 82% свежести на RT — а ведь это дебют режиссера

Засмотрели «Бриллиантовую руку» до дыр? Тогда тест для вас — вспомните, что пропало на 5 кадрах из комедии Гайдая

Свыше 200 млн просмотров: не знаете, что посмотреть в кино — как насчет боевика с «голосом» Джину из «Кейпоп-охотниц»?

Пэлтроу, сталкеры и тверк: эти 4 проекта стали самыми скандальными на Netflix — понятно, откуда у № 1 рейтинг 1.2

Затянут с первой серии и зрителя, и героя: 5 динамичных сериалов про временные петли — рейтинги от 7.4 и выше

«Страшная баба»: эту героиню из мультика СССР невзлюбила сама Раневская — по иронии судьбы, их кое-что связывает