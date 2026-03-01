41 год лежал в закромах: почему стоит посмотреть фильм 1985 года Стивена Кинга «Серебряная пуля»

Раньше пересматривала «Красотку» каждое 8 марта, а теперь сразу переключаю: «История про глупую содержанку и недалекого богача»

Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее

Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу

Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео

Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее

«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

64 миллиона зрителей и «капуромания»: этот хит Болливуда первым покорил советский прокат

«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра