Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Битва за битвой Расписание сеансов Битва за битвой, 2025 в Москве 3 октября 2025

Расписание сеансов Битва за битвой, 3 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 2 пт 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Битва за битвой»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
10:55 от 490 ₽ 14:00 от 630 ₽ 17:10 от 630 ₽ 20:20 от 710 ₽ 23:30 от 710 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше