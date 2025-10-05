Меню
Киноафиша Фильмы Битва за битвой Расписание сеансов Битва за битвой, 2025 в Москве 5 октября 2025

Расписание сеансов Битва за битвой, 5 октября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
чт 2 пт 3 сб 4 вс 5 пн 6 вт 7 ср 8
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
11:10 от 500 ₽ 14:15 от 500 ₽ 17:20 от 550 ₽ 20:25 от 550 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
15:20 от 790 ₽ 18:35 от 790 ₽ 21:50 от 790 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
16:15 от 600 ₽ 19:10 от 600 ₽ 22:05 от 600 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
20:45
Киноквартал
Ясенево
2D
10:35 от 350 ₽ 13:50 от 550 ₽ 20:10 от 650 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
13:20 от 500 ₽ 16:35 от 500 ₽ 19:50 от 500 ₽ 23:05 от 500 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
13:20 от 610 ₽ 16:35 от 610 ₽ 19:50 от 610 ₽ 23:05 от 610 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:15 от 480 ₽ 12:20 от 1280 ₽ 13:30 от 640 ₽ 15:40 от 1360 ₽ 16:45 от 680 ₽ 19:00 от 1360 ₽ 20:00 от 680 ₽ 22:15 от 1360 ₽ 23:15 от 680 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
13:20 от 770 ₽ 16:35 от 820 ₽ 19:50 от 820 ₽ 23:05 от 820 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
13:20 от 330 ₽ 16:35 от 380 ₽ 19:50 от 380 ₽ 23:05 от 380 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:15 от 590 ₽ 13:30 от 750 ₽ 16:45 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 23:15 от 800 ₽
2D, VIP
12:10 от 1300 ₽ 15:40 от 1400 ₽ 19:00 от 1400 ₽ 22:20 от 1400 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
12:55 от 250 ₽ 19:00 от 550 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
12:15 18:30 21:45
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
18:20 от 570 ₽ 21:30 от 570 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
11:00 от 250 ₽ 14:10 от 470 ₽ 17:20 от 470 ₽ 20:30 от 500 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:20 от 500 ₽ 19:20 от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
12:40 от 550 ₽ 18:20 от 650 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
13:25 от 480 ₽ 19:20 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
13:30 от 600 ₽ 19:30 от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
13:40 от 450 ₽ 19:40 от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
13:30 от 600 ₽ 19:30 от 650 ₽
