Расписание сеансов Битва за битвой, 2025 в Москве 6 октября 2025

Расписание сеансов Битва за битвой, 6 октября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
11:10 от 400 ₽ 14:15 от 400 ₽ 17:20 от 400 ₽ 20:25 от 450 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
16:15 от 450 ₽ 19:10 от 500 ₽ 22:05 от 500 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
20:45
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
13:20 от 400 ₽ 16:35 от 400 ₽ 19:50 от 400 ₽ 23:05 от 400 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
13:20 от 510 ₽ 16:35 от 510 ₽ 19:50 от 530 ₽ 23:05 от 530 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:15 от 390 ₽ 12:20 от 920 ₽ 13:30 от 520 ₽ 15:40 от 1040 ₽ 16:45 от 520 ₽ 19:00 от 1160 ₽ 20:00 от 580 ₽ 22:15 от 1160 ₽ 23:15 от 580 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
13:20 от 620 ₽ 16:35 от 620 ₽ 19:50 от 700 ₽ 23:05 от 700 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
13:20 от 330 ₽ 16:35 от 330 ₽ 19:50 от 380 ₽ 23:05 от 380 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:15 от 500 ₽ 13:30 от 630 ₽ 16:45 от 630 ₽ 20:00 от 690 ₽ 23:15 от 690 ₽
2D, VIP
12:10 от 920 ₽ 15:40 от 1060 ₽ 19:00 от 1180 ₽ 22:20 от 1180 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:20 от 440 ₽ 19:20 от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
12:40 от 400 ₽ 18:20 от 550 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
13:25 от 300 ₽ 19:20 от 450 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
13:30 от 500 ₽ 19:30 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
13:30 от 400 ₽ 19:40 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
13:30 от 400 ₽ 19:30 от 500 ₽
