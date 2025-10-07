Меню
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы
Битва за битвой
Расписание сеансов Битва за битвой, 2025 в Москве
7 октября 2025
Расписание сеансов Битва за битвой, 7 октября 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
11:10
от 450 ₽
14:15
от 500 ₽
17:20
от 500 ₽
20:25
от 550 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
16:15
от 450 ₽
19:10
от 500 ₽
22:05
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
13:20
от 400 ₽
16:35
от 400 ₽
19:50
от 400 ₽
23:05
от 400 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
13:20
от 510 ₽
16:35
от 510 ₽
19:50
от 530 ₽
23:05
от 530 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:15
от 390 ₽
12:20
от 920 ₽
13:30
от 520 ₽
15:40
от 1040 ₽
16:45
от 520 ₽
19:00
от 1160 ₽
20:00
от 580 ₽
22:15
от 1160 ₽
23:15
от 580 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
13:20
от 620 ₽
16:35
от 620 ₽
19:50
от 700 ₽
23:05
от 700 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
13:20
от 330 ₽
16:35
от 330 ₽
19:50
от 380 ₽
23:05
от 380 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:15
от 500 ₽
13:30
от 630 ₽
16:45
от 630 ₽
20:00
от 690 ₽
23:15
от 690 ₽
2D, VIP
12:10
от 920 ₽
15:40
от 1060 ₽
19:00
от 1180 ₽
22:20
от 1180 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:20
от 440 ₽
19:20
от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
12:40
от 400 ₽
18:20
от 550 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
13:25
от 300 ₽
19:20
от 450 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
13:30
от 500 ₽
19:30
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
13:30
от 400 ₽
19:40
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
13:30
от 400 ₽
19:30
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
