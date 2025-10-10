Меню
Фильмы
Битва за битвой
Расписание сеансов Битва за битвой, 2025 в Москве
10 октября 2025
Расписание сеансов Битва за битвой, 10 октября 2025 в Москве
Вся информация о фильме
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
12:50
от 440 ₽
19:00
от 700 ₽
22:10
от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
13:20
от 300 ₽
19:20
от 550 ₽
22:30
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
13:30
от 500 ₽
19:30
от 700 ₽
22:40
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
13:20
от 450 ₽
19:20
от 580 ₽
22:30
от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
13:45
от 500 ₽
19:40
от 650 ₽
22:50
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
