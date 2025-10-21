Меню
Расписание сеансов Битва за битвой, 2025 в Москве 21 октября 2025

Расписание сеансов Битва за битвой, 21 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
19:55
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:05 от 440 ₽ 19:10 от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
12:40 от 400 ₽ 15:40 от 420 ₽ 18:40 от 550 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
13:25 от 300 ₽ 19:20 от 450 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
13:00 от 500 ₽ 19:00 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
13:25 от 400 ₽ 19:20 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
13:00 от 400 ₽ 19:00 от 500 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Эдем
Эдем
2024, Австралия, триллер
