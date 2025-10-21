Меню
Фильмы
Битва за битвой
Расписание сеансов Битва за битвой, 2025 в Москве
21 октября 2025
Расписание сеансов Битва за битвой, 21 октября 2025 в Москве
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
19:55
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:05
от 440 ₽
19:10
от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
12:40
от 400 ₽
15:40
от 420 ₽
18:40
от 550 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
13:25
от 300 ₽
19:20
от 450 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
13:00
от 500 ₽
19:00
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
13:25
от 400 ₽
19:20
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
13:00
от 400 ₽
19:00
от 500 ₽
