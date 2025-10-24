Меню
Фильмы
Битва за битвой
Расписание сеансов Битва за битвой, 2025 в Москве
24 октября 2025
Расписание сеансов Битва за битвой, 24 октября 2025 в Москве
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
14:45
от 400 ₽
19:55
от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:25
от 670 ₽
13:40
от 770 ₽
16:55
от 870 ₽
20:15
от 870 ₽
21:05
от 2900 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
18:05
от 490 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
21:40
Киноквартал
Ясенево
2D
20:30
от 490 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
20:20
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
22:20
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
22:15
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
21:15
от 2500 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
20:20
от 510 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
20:40
от 490 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
19:15
от 1700 ₽
22:15
от 1700 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
15:35
от 850 ₽
21:30
от 800 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
12:00
от 590 ₽
14:05
от 590 ₽
15:05
от 640 ₽
18:10
от 640 ₽
19:45
от 640 ₽
21:15
от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
21:50
от 710 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:30
от 850 ₽
14:25
от 1050 ₽
17:20
от 1050 ₽
20:25
от 1250 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
19:20
от 700 ₽
22:40
от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
12:50
от 550 ₽
18:20
от 650 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
19:40
от 550 ₽
22:50
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
20:00
от 700 ₽
23:10
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:50
от 580 ₽
23:00
от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
19:00
от 650 ₽
22:20
от 650 ₽
