Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Битва за битвой
Расписание сеансов Битва за битвой, 2025 в Москве
28 октября 2025
Расписание сеансов Битва за битвой, 28 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
22
Завтра
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Битва за битвой»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
14:45
от 400 ₽
19:55
от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:25
от 390 ₽
13:40
от 390 ₽
16:55
от 390 ₽
20:15
от 390 ₽
21:05
от 2100 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
18:05
от 250 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
21:30
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
22:20
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:30
от 850 ₽
14:25
от 950 ₽
17:20
от 950 ₽
20:25
от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
19:20
от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
12:50
от 380 ₽
18:20
от 490 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
20:20
от 450 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
19:20
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:50
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
19:00
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Алиса в Стране чудес
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Что стало с бывшей женой Павла Семенова: еще одна жертва питерских разборок в «Невском»
Три зацепки и три разных места на карте России: зрители вычислили, где живут герои мультика «Маша и Медведь»
«Настоящий финал был другим»: у «Места встречи» на IMDb невероятные 8.7, но эти 2 момента не дают иностранцам покоя
Оставьте хотя бы Халка: в новом «Человеке-пауке» не будет героя, которого так все ждали — надежды на большой камбэк тают
«Не смотрите его в одиночку»: в Корее сняли «Паранормальное явление», и хоррор уже выносит конкурентов — скоро выйдет в кино
Заворотнюк – не единственная потеря: 5 актеров «Моей прекрасной няни», которых уже нет в живых – заметили жуткое совпадение?
«Путешествие к бессмертию» оценили на 9 из 10, но у него все равно есть конкуренты: вот еще 4 сериала, которые затягивают не хуже
Почтальон Печкин наверняка прошел бы тест на 5/5, а вы? Вспомните фильм СССР по кадру с велосипедом
«Ужаснее и сильнее»: Векна из «Очень странных дел» собран по лекалу культового монстра 80-х — и в пятом сезоне станет почти неуязвимым
Осень – время утепляться: эти герои так и сделали – а вы вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с их шарфами (тест)
Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667