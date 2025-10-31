Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Битва за битвой
Расписание сеансов Битва за битвой, 2025 в Москве
31 октября 2025
Расписание сеансов Битва за битвой, 31 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
29
чт
30
пт
31
сб
1
вс
2
пн
3
вт
4
ср
5
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Битва за битвой»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
13:30
от 2600 ₽
15:00
от 870 ₽
16:45
от 2900 ₽
18:20
от 870 ₽
20:15
от 2900 ₽
21:35
от 870 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
20:35
от 490 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
20:35
от 440 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
23:15
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
21:40
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
16:30
от 1700 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
16:20
от 850 ₽
21:45
от 800 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
12:00
от 590 ₽
14:05
от 590 ₽
15:05
от 640 ₽
18:10
от 640 ₽
19:40
от 640 ₽
21:15
от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
22:45
от 750 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
15:15
от 1050 ₽
18:10
от 1250 ₽
21:05
от 1250 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
22:10
от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:00
от 400 ₽
18:30
от 550 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
21:30
от 450 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
19:50
от 600 ₽
23:00
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:50
от 520 ₽
23:00
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
19:30
от 500 ₽
22:50
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Песочный человек
Отзывы
2025, США, ужасы
Паранормальное явление. Шум
Отзывы
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
Что сказала Маринетт на китайском в «Леди Баг»? Фанаты спорят, а китайцы разобрались — там нет ничего неприличного
Фамилия Гунько, а имя помните? Эту интригу в сериале «Солдаты» тянули целых 3 сезона
Секретная миссия Якена Хгара: фанаты «Игры престолов» нашли объяснение его загадочному появлению в Королевской Гавани
Татьяну Пельтцер называют «главной бабушкой советского кино», но минимум две актрисы достойны того же: лицо узнают все, имя назовут единицы
«Добро пожаловать в Дерри» хорош во всем, кроме одного: Стивену Кингу только аплодисменты — а вот HBO подвели
Продолжение «Злой» получило первые оценки — шансы фильма на «Оскар» теперь возросли в десятки раз
«Отмучился»: каким был при жизни и как уходил Мухич из «Полицейского с Рублевки»
«Шаг в сторону – тебя сожрут»: Хемсворт до последнего не хотел сниматься в «Ведьмаке» Netflix – во всем винит токсичных геймеров
«Худший фильм»: в эту комедию Сталлоне обманом затащил Шварценеггер — собрал 3 «Малины», но россияне обожают
Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)
«Нужно посмотреть сразу все 16 серий»: в Корее еще 7 лет назад вышли свои «Очень странные дела» – не зря на IMDb у них 8.0
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667